Фетисов: несмотря на гавканье разных людей, россиян никогда не выгонят из НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов выразил мнение, что россиян никогда не выгонят из НХЛ.
«Американские лиги ставят на первое место бизнес, а остальное им без разницы, в том числе политика. Успешность НХЛ сейчас держится во многом за счёт россиян, поэтому наших хоккеистов никогда оттуда не выгонят, несмотря на гавканье разных людей.
Люди в лиге понимают, что такое большой бизнес, и им всё равно, кто звёзды лиги, кто подписывает большие контракты: американцы или русские. И это позитивный момент, весь мир праздновал рекорд Александра Овечкина, в Америке также чтят достижения россиян», – приводит слова Фетисова Odds.