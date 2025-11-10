Скидки
Главная Хоккей Новости

Ларионов — о победе СКА 1:0: порой ты действуешь вопреки тому, для чего играют в хоккей

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Авангардом» (1:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лутфуллин (Недопёкин) – 18:06 (5x5)    

«Скажу хорошие слова в адрес «Авангарда» — отличный матч, масса моментов. Но выдающиеся слова скажу о нашей команде: о том духе, энтузиазме, мужестве. И, конечно, игра вратаря была просто фантастической. Приятно играть в Омске всегда, и приятно обыграть сильную команду в гостях.

Наша команда играет четыре игры через день, у нас много травм, болезней, здесь нужно находить ресурсы, проводить маленькие корректировки. Пытаемся ребятам сказать, что некоторые вещи, которые мы пытаемся делать правильно и красиво, могут иногда не работать, потому что на усталости происходят ментальные ошибки.

Сегодня была не совсем яркая игра, однако порой ты начинаешь действовать вопреки тому, для чего вообще играют в хоккей – вопреки эстетике. Но иногда надо делать шаг в сторону, чтобы одержать важную победу. Сегодня просил ребят о терпении в раздевалке, чтобы правильно распоряжались с шайбой, и ребята выдержали ураган со стороны соперника», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

