«В сезоне должны быть матчи, которые выигрывает вратарь». Ларионов — о 43 сейвах Иванова

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после сухой победы над «Авангардом» (1:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги оценил игру вратаря армейцев Сергея Иванова.

«Выбор вратаря на этот матч – очень деликатный вопрос. На Заврагина выпала колоссальная нагрузка, он сыграл три встречи через день, ему нужна была пауза. Если бы Егор сегодня сыграл, то было бы наслоение. Решили, что будет играть Иванов, и всегда в сезоне должны быть такие матчи, которые выигрывает вратарь, когда команда не в полном порядке или уставшая. Сергей отыграл сегодня просто фантастически», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.