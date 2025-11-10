Ги Буше — после сухого поражения «Авангарда»: кому-то из ребят уже пора забивать голы

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о поражении от СКА (0:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«43 броска в створ – ни одного гола. Очень много моментов, не удаётся их реализовать. Очень обидно, и не в первый раз такое происходит. Вопрос не в пропущенных шайбах, а в забитых нами голах. Кому-то из ребят уже пора начать это делать.

Не стоит искать какую-то одну причину, почему нет голов. Если взять любую звезду НХЛ, то когда такой игрок долго не забивает, то начинает нервничать, сомневаться, медлить в каких-то моментах. Необходимо действовать спокойнее, когда у тебя шайба, наносить более умные броски. Важный момент здесь и скрин вратаря. Я считаю, что наши ребята могут действовать лучше во всех этих аспектах, и мы работаем над этим», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.