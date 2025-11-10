Скидки
Ги Буше — о тактике «Авангарда»: что-то меняют, когда нет моментов. А это не наша ситуация

Ги Буше — о тактике «Авангарда»: что-то меняют, когда нет моментов. А это не наша ситуация
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения от СКА (0:1) высказался о тактике омского клуба в текущем сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лутфуллин (Недопёкин) – 18:06 (5x5)    

«Вопрос не в количестве моментов, а в их реализации. Нет проблемы в отсутствии желания у хоккеистов, как раз всё наоборот, и это где-то им мешает. Мы бросаем отовсюду, бросают все игроки, и создаются абсолютно разные моменты, но не хватает того, чтобы игрок с шайбой просто взял и забил. Менять что-то в тактике необходимо, когда нет моментов, а это не наша ситуация. Менять что-то в обороне нужно, когда пропускаешь много голов за матч, и это тоже не наша ситуация. Наша проблема в том, что человек, который в моменте имеет возможность отличиться, не может это сделать. Моя задача как тренера помочь ребятам в этой ситуации», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

