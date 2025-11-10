«Торпедо» одержало шестую победу подряд в КХЛ, одолев «Локомотив»

Сегодня, 10 ноября, в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали хозяева со счётом 2:1.

На первой минуте нападающий «Локомотива» Георгий Иванов забил первый гол. На восьмой минуте форвард «Торпедо» Сергей Гончарук сравнял счёт. На 43-й минуте нападающий Владислав Фирстов вывел хозяев вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 27 матчей, в которых набрало 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 36 очками после 25 встреч располагается на первой строчке Запада.