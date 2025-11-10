«Торпедо» одержало шестую победу подряд в КХЛ, одолев «Локомотив»
Сегодня, 10 ноября, в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали хозяева со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Иванов (Сурин) – 00:30 (5x5) 1:1 Гончарук (Alexei Kruchinin, Нарделла) – 07:22 (5x5) 2:1 Фирстов (Конюшков) – 42:54 (5x5)
На первой минуте нападающий «Локомотива» Георгий Иванов забил первый гол. На восьмой минуте форвард «Торпедо» Сергей Гончарук сравнял счёт. На 43-й минуте нападающий Владислав Фирстов вывел хозяев вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.
«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 27 матчей, в которых набрало 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 36 очками после 25 встреч располагается на первой строчке Запада.
