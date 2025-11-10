Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо Мн — Сочи, результат матча 10 ноября 2025 года, счет 5:2, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» уверенно обыграло «Сочи» в домашнем матче
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 ноября, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Энас (Мороз) – 06:51 (5x5)     1:1 Бикмуллин (Эллис) – 27:58 (5x5)     2:1 Пышкайло – 29:22 (5x5)     3:1 Брук (Липский, Бориков) – 38:54 (5x5)     3:2 Эллис (Хёфенмайер, Бикмуллин) – 49:17 (5x5)     4:2 Лимож (Пинчук, Энас) – 53:55 (5x5)     5:2 Усов (Липский, Брук) – 59:06 (en)    

На седьмой минуте нападающий «Динамо» Сэм Энас забил первый гол. На 28-й минуте форвард «Сочи» Рафаэль Бикмуллин сравнял счёт. На 30-й минуте нападающий Никита Пышкайло вывел минчан вперёд. На 39-й минуте защитник Джош Брук забросил третью шайбу в ворота гостей.

На 50-й минуте форвард «Сочи» Макс Эллис сократил отставание. На 54-й минуте форвард Алекс Лимож забил четвёртый гол хозяев. В концовке встречи нападающий минчан Илья Усов установил окончательный счёт — 5:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Шанхайские Драконы» и минское «Динамо» зажигают в КХЛ. Важная причина — отсутствие лимита
«Шанхайские Драконы» и минское «Динамо» зажигают в КХЛ. Важная причина — отсутствие лимита
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android