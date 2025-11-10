Минское «Динамо» уверенно обыграло «Сочи» в домашнем матче

Сегодня, 10 ноября, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 5:2.
На седьмой минуте нападающий «Динамо» Сэм Энас забил первый гол. На 28-й минуте форвард «Сочи» Рафаэль Бикмуллин сравнял счёт. На 30-й минуте нападающий Никита Пышкайло вывел минчан вперёд. На 39-й минуте защитник Джош Брук забросил третью шайбу в ворота гостей.
На 50-й минуте форвард «Сочи» Макс Эллис сократил отставание. На 54-й минуте форвард Алекс Лимож забил четвёртый гол хозяев. В концовке встречи нападающий минчан Илья Усов установил окончательный счёт — 5:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
