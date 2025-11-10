Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Шанхайские Драконы» победили московское «Динамо» и прервали серию из трёх поражений

Сегодня, 10 ноября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали гости со счётом 4:1.

На пятой минуте нападающий Никита Попугаев забил первый гол и вывел «драконов» вперёд. На 15-й минуте форвард Кевин Лабанк удвоил преимущество гостей. На 25-й минуте нападающий китайского клуба Ник Меркли забросил третью шайбу в ворота «Динамо». На 50-й минуте защитник бело-голубых Марио Паталаха сократил отставание. На 59-й минуте форвард Нейт Сюсиз забил четвёртый гол «драконов».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Динамо» сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом» 13 ноября, а «Шанхайские Драконы» встретятся с «Сочи» в гостях 15 ноября.