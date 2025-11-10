Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо М — Шанхайские Драконы, результат матча 1 ноября 2025 года, счет 4:1, КХЛ 2025/2026

«Шанхайские Драконы» победили московское «Динамо» и прервали серию из трёх поражений
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 ноября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали гости со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Попугаев (Спунер, Райлли) – 04:45 (5x5)     0:2 Лабанк (Куинни) – 14:41 (5x5)     0:3 Меркли (Рендулич, Куинни) – 24:26 (5x5)     1:3 Паталаха (Слепышев) – 49:06 (5x5)     1:4 Сюсиз (Фу) – 58:11 (en)    

На пятой минуте нападающий Никита Попугаев забил первый гол и вывел «драконов» вперёд. На 15-й минуте форвард Кевин Лабанк удвоил преимущество гостей. На 25-й минуте нападающий китайского клуба Ник Меркли забросил третью шайбу в ворота «Динамо». На 50-й минуте защитник бело-голубых Марио Паталаха сократил отставание. На 59-й минуте форвард Нейт Сюсиз забил четвёртый гол «драконов».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Динамо» сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом» 13 ноября, а «Шанхайские Драконы» встретятся с «Сочи» в гостях 15 ноября.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Шанхаю» пора собраться. Иначе команда Галлана скоро полетит на дно Запада КХЛ
«Шанхаю» пора собраться. Иначе команда Галлана скоро полетит на дно Запада КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android