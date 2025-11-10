Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спартак — Сибирь, результат матча 10 ноября 2025 года, счет 6:3, КХЛ 2025/2026

«Спартак» уверенно обыграл «Сибирь» в матче с девятью шайбами
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 ноября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали хозяева со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Лещенко (Кара, Фэрренс) – 09:04 (5x4)     1:1 Тодд (Ярош, Пашин) – 12:54 (5x5)     2:1 Мальцев (Беляев, Миронов) – 25:46 (5x5)     2:2 Уилсон – 28:03 (5x5)     2:3 Кара (Яковлев, Аланов) – 29:11 (5x5)     3:3 Филин (Пивчулин, Кин) – 31:19 (5x5)     4:3 Мальцев (Беляев, Коростелёв) – 31:40 (5x5)     5:3 Филин (Орлов, Пивчулин) – 39:10 (5x5)     6:3 Коростелёв (Мальцев) – 59:51 (en)    

В составе «Спартака» отличились Нэйтан Тодд, Михаил Мальцев (дважды), Егор Филин (дважды) и Никита Коростелёв. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Вячеслав Лещенко, Скотт Уилсон и Владислав Кара.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Спартак» примет ярославский «Локомотив», а «Сибирь» сыграет с минским «Динамо» на выезде. Обе встречи состоятся 12 ноября.

«Спартак» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 29 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 17 очками после 24 встреч располагается на 11-й строчке Восточной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Защитник СКА Егор Савиков рассказал, держит ли он обиду на «Спартак» за обмен из клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android