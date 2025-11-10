«Спартак» уверенно обыграл «Сибирь» в матче с девятью шайбами

Сегодня, 10 ноября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали хозяева со счётом 6:3.
В составе «Спартака» отличились Нэйтан Тодд, Михаил Мальцев (дважды), Егор Филин (дважды) и Никита Коростелёв. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Вячеслав Лещенко, Скотт Уилсон и Владислав Кара.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче «Спартак» примет ярославский «Локомотив», а «Сибирь» сыграет с минским «Динамо» на выезде. Обе встречи состоятся 12 ноября.
«Спартак» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 29 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 17 очками после 24 встреч располагается на 11-й строчке Восточной конференции.
