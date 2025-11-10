Дубль Яшкина помог «Ак Барсу» победить «Нефтехимик»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 10 ноября, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Михаил Фисенко, Григорий Денисенко и Дмитрий Яшкин (дважды). Единственную шайбу «Нефтехимика» на свой счёт записал Лука Профака.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Нефтехимик» примет ЦСКА 14 ноября, а днём ранее «Ак Барс» дома сыграет с московским «Динамо».

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 26 матчей, в которых набрал 29 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 34 очками после 25 встреч располагается на второй строчке Востока.