Нефтехимик — Ак Барс, результат матча 10 ноября 2025 года, счет 1:4, КХЛ 2025/2026

Дубль Яшкина помог «Ак Барсу» победить «Нефтехимик»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 ноября, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Фисенко (Марченко, Билялов) – 10:50 (5x5)     0:2 Денисенко (Лямкин, Хмелевски) – 12:42 (5x5)     0:3 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 16:37 (5x5)     0:4 Яшкин (Барабанов, Семёнов) – 35:27 (5x5)     1:4 Профака (Решетников, Надворный) – 47:53 (5x4)    

В составе победителей отличились Михаил Фисенко, Григорий Денисенко и Дмитрий Яшкин (дважды). Единственную шайбу «Нефтехимика» на свой счёт записал Лука Профака.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Нефтехимик» примет ЦСКА 14 ноября, а днём ранее «Ак Барс» дома сыграет с московским «Динамо».

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 26 матчей, в которых набрал 29 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 34 очками после 25 встреч располагается на второй строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
