Вратарь «Ак Барса» Билялов вышел на чистое пятое место по числу побед в КХЛ
Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов одержал 189-ю победу в Континентальной хоккейной лиге и вышел на чистое пятое место по этому показателю, сообщает пресс-служба КХЛ. Сегодня, 10 ноября, казанский клуб обыграл «Нефтехимик» со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Фисенко (Марченко, Билялов) – 10:50 (5x5) 0:2 Денисенко (Лямкин, Хмелевски) – 12:42 (5x5) 0:3 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 16:37 (5x5) 0:4 Яшкин (Барабанов, Семёнов) – 35:27 (5x5) 1:4 Профака (Решетников, Надворный) – 47:53 (5x4)
Первую строчку занимает Василий Кошечкин, на счету которого 378 побед в 765 матчах. На втором месте идёт Александр Ерёменко (299 побед в 515 играх). Третий — Константин Барулин (596 матчей и 258 побед). На четвёртой строчке находится Якуб Коварж (198 побед в 436 встречах).
Билялов выступает в КХЛ с 2013 года, всего на счету 30-летнего вратаря 357 матчей в лиге. Коэффициент надёжности — 1,99. Процент отражённых бросков — 93,0.
