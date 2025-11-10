Вратарь «Ак Барса» Билялов вышел на чистое пятое место по числу побед в КХЛ

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов одержал 189-ю победу в Континентальной хоккейной лиге и вышел на чистое пятое место по этому показателю, сообщает пресс-служба КХЛ. Сегодня, 10 ноября, казанский клуб обыграл «Нефтехимик» со счётом 4:1.

Первую строчку занимает Василий Кошечкин, на счету которого 378 побед в 765 матчах. На втором месте идёт Александр Ерёменко (299 побед в 515 играх). Третий — Константин Барулин (596 матчей и 258 побед). На четвёртой строчке находится Якуб Коварж (198 побед в 436 встречах).

Билялов выступает в КХЛ с 2013 года, всего на счету 30-летнего вратаря 357 матчей в лиге. Коэффициент надёжности — 1,99. Процент отражённых бросков — 93,0.