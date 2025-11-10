Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов высказался о поражении от «Лады»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Лады» (3:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Считаю, был хороший матч, ребята проявляли характер, отыгрывались, выстояли в конце четыре минуты в меньшинстве. Всё, что мы можем сделать, – быстро забыть эту игру и готовиться к следующему матчу.

– Как оцените состояние Шелдона Ремпала?

– У него была неделя на акклиматизацию. Для первой игры неплохо выглядел.

– Александр Жаровский вернулся из сборной России. Как его состояние?

– Он сказал мне, что готов играть. Несмотря на возраст, он один из лидеров команды, поэтому я его и поставил в состав.

– Сегодня не было в составе Уайатта Калинюка.

– У него повреждение. Слухи об уходе? Я вот только читаю в телефоне такие новости.

– Первая спецбригада две шайбы «привезла». Какие-то коррективы будете вносить?

– Надо с холодной головой пересмотреть, подумать. Ребята играли и хотели выиграть. Может быть, они принимали неправильные решения, но у тех, кто играл в большинстве, есть потенциал там играть.

– Было почти 30 потерь за игру. Недовольны этим?

– Недоволен тем, что во втором периоде стали терять шайбу. У соперника опытная команда, они сбивали темп, забирали инициативу. Недоволен, что мы зарабатывали ненужные удаления, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».