Хоккей Новости

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов высказался о поражении от «Лады»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Лады» (3:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 5
Лада
Тольятти
0:1 Обидин (Сёмин, Бочаров) – 08:54 (4x5)     0:2 Михайлов (Бурдасов, Холлоуэлл) – 19:01 (5x4)     1:2 Родевальд (Броссо, Ремпал) – 19:37 (5x5)     2:2 Панин (Хохлачёв, Цулыгин) – 28:50 (5x5)     2:3 Холлоуэлл (Сетдиков, Грошев) – 30:14 (5x5)     3:3 Сучков (Василевский) – 49:07 (5x5)     3:4 Михайлов (Чивилёв, Савчук) – 59:38 (5x5)     3:5 Жуков (Алтыбармакян) – 59:50 (en)    

– Считаю, был хороший матч, ребята проявляли характер, отыгрывались, выстояли в конце четыре минуты в меньшинстве. Всё, что мы можем сделать, – быстро забыть эту игру и готовиться к следующему матчу.

– Как оцените состояние Шелдона Ремпала?
– У него была неделя на акклиматизацию. Для первой игры неплохо выглядел.

– Александр Жаровский вернулся из сборной России. Как его состояние?
– Он сказал мне, что готов играть. Несмотря на возраст, он один из лидеров команды, поэтому я его и поставил в состав.

– Сегодня не было в составе Уайатта Калинюка.
– У него повреждение. Слухи об уходе? Я вот только читаю в телефоне такие новости.

– Первая спецбригада две шайбы «привезла». Какие-то коррективы будете вносить?
– Надо с холодной головой пересмотреть, подумать. Ребята играли и хотели выиграть. Может быть, они принимали неправильные решения, но у тех, кто играл в большинстве, есть потенциал там играть.

– Было почти 30 потерь за игру. Недовольны этим?
– Недоволен тем, что во втором периоде стали терять шайбу. У соперника опытная команда, они сбивали темп, забирали инициативу. Недоволен, что мы зарабатывали ненужные удаления, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

