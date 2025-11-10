Скидки
Форвард «Салавата» Ремпал: расстроен поражением, наши фанаты заслужили большего

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал после поражения от «Лады» (3:5) поделился эмоциями от возвращения в уфимскую команду и высказался о своём состоянии.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 5
Лада
Тольятти
0:1 Обидин (Сёмин, Бочаров) – 08:54 (4x5)     0:2 Михайлов (Бурдасов, Холлоуэлл) – 19:01 (5x4)     1:2 Родевальд (Броссо, Ремпал) – 19:37 (5x5)     2:2 Панин (Хохлачёв, Цулыгин) – 28:50 (5x5)     2:3 Холлоуэлл (Сетдиков, Грошев) – 30:14 (5x5)     3:3 Сучков (Василевский) – 49:07 (5x5)     3:4 Михайлов (Чивилёв, Савчук) – 59:38 (5x5)     3:5 Жуков (Алтыбармакян) – 59:50 (en)    

– Конечно, приятные впечатления от возвращения в Уфу, болельщики очень тепло меня встретили. Но, конечно, я расстроен поражением, наши фанаты заслужили большего. Обидный проигрыш, ключевым стала игра в большинстве и меньшинстве.

– Как чувствуете себя физически? Давно не играли в официальных матчах.
– Да, длительный простой в игре и длительный перелёт сказываются, но я думаю, что потребуется несколько матчей, чтобы набрать кондиции и потом показывать свой лучший хоккей.

– Вас поставили в звено к Родевальду и Броссо. Насколько они отличаются от тех хоккеистов, с которыми вы играли в прошлом сезоне?
– Команда выглядит по-другому, если сравнивать с прошлым сезоном, но здесь много талантливых и мастеровитых игроков. Никто не будет сдаваться, у нас огромный потенциал. Будем предлагать усилия, чтобы лучше играть, — приводит слова Ремпала пресс-служба «Салавата Юлаева».

