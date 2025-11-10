Форвард «Салавата» Ремпал: расстроен поражением, наши фанаты заслужили большего

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал после поражения от «Лады» (3:5) поделился эмоциями от возвращения в уфимскую команду и высказался о своём состоянии.

– Конечно, приятные впечатления от возвращения в Уфу, болельщики очень тепло меня встретили. Но, конечно, я расстроен поражением, наши фанаты заслужили большего. Обидный проигрыш, ключевым стала игра в большинстве и меньшинстве.

– Как чувствуете себя физически? Давно не играли в официальных матчах.

– Да, длительный простой в игре и длительный перелёт сказываются, но я думаю, что потребуется несколько матчей, чтобы набрать кондиции и потом показывать свой лучший хоккей.

– Вас поставили в звено к Родевальду и Броссо. Насколько они отличаются от тех хоккеистов, с которыми вы играли в прошлом сезоне?

– Команда выглядит по-другому, если сравнивать с прошлым сезоном, но здесь много талантливых и мастеровитых игроков. Никто не будет сдаваться, у нас огромный потенциал. Будем предлагать усилия, чтобы лучше играть, — приводит слова Ремпала пресс-служба «Салавата Юлаева».