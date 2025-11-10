Главный тренер ПФК ЦСКА Челестини посетил хоккейный матч между ЦСКА и «Северсталью»

Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини, а также члены его тренерского штаба Хавьер Нойя, Хосе Блеса и Манель Экспосито посетили хоккейную встречу между ЦСКА и «Северсталью» (2:0). Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба в телеграм-канале.

«Наш тренерский штаб на матче ХК ЦСКА! Фабио Челестини, Хавьер Нойя, Хосе Блеса и Манель Экспосито увидели победу хоккейных братьев над «Северсталью», — говорится в сообщении.

Фото: ПФК ЦСКА

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 24 очка, и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 32 очками после 24 встреч располагается на четвёртой строчке Запада.