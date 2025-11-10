Алексей Кудашов объяснил причины поражения «Динамо» в матче с «Шанхаем»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов» (1:4).

— Очень тяжело нам даются голы. Соперник – мощный и грамотный. А мы очень легко пропустили. Вроде и моменты были, но где-то чуть и свежести, наверное, не хватило, потому что уже какая игра была через день.

– Есть ощущение, что у «Динамо» сегодня не получилось вообще ничего. И такие матчи у команды происходят примерно раз в несколько месяцев. Это просто такой день или комплекс причин?

– Давайте конкретнее и чётче. Что значит – не получилось ничего?

– Нет ни одного элемента, которым можно быть довольным.

– Какие элементы? Назовите их.

– Большинство.

– Я с вами согласен: большинство сегодня не сработало.

– Вратарь не выручил. В защите наошибались, в атаке мало создали.

– Ну подождите: а вы соперника не учитываете? Мы с кем играли сегодня?

– Казалось, что «Шанхай» находится на заметном спаде.

– Посмотрите в целом за лигой и за тем, как складываются матчи. У кого-то сейчас спад, у кого-то начинается потом. Все ровные игры. Поэтому, когда попадаешь на более свежего… Вот у них может сейчас подъём пойти. Все игры равные, команды одинаковые, поэтому очень много нюансов.

– Игорь Ожиганов поедет на выезд?

– Поедет. Наверное. Да нет, ну должен ехать, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.