Алексей Кудашов объяснил причины поражения «Динамо» в матче с «Шанхаем»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Попугаев (Спунер, Райлли) – 04:45 (5x5)     0:2 Лабанк (Куинни) – 14:41 (5x5)     0:3 Меркли (Рендулич, Куинни) – 24:26 (5x5)     1:3 Паталаха (Слепышев) – 49:06 (5x5)     1:4 Сюсиз (Фу) – 58:11 (en)    

— Очень тяжело нам даются голы. Соперник – мощный и грамотный. А мы очень легко пропустили. Вроде и моменты были, но где-то чуть и свежести, наверное, не хватило, потому что уже какая игра была через день.

– Есть ощущение, что у «Динамо» сегодня не получилось вообще ничего. И такие матчи у команды происходят примерно раз в несколько месяцев. Это просто такой день или комплекс причин?
– Давайте конкретнее и чётче. Что значит – не получилось ничего?

– Нет ни одного элемента, которым можно быть довольным.
– Какие элементы? Назовите их.

– Большинство.
– Я с вами согласен: большинство сегодня не сработало.

– Вратарь не выручил. В защите наошибались, в атаке мало создали.
– Ну подождите: а вы соперника не учитываете? Мы с кем играли сегодня?

– Казалось, что «Шанхай» находится на заметном спаде.
– Посмотрите в целом за лигой и за тем, как складываются матчи. У кого-то сейчас спад, у кого-то начинается потом. Все ровные игры. Поэтому, когда попадаешь на более свежего… Вот у них может сейчас подъём пойти. Все игры равные, команды одинаковые, поэтому очень много нюансов.

– Игорь Ожиганов поедет на выезд?
– Поедет. Наверное. Да нет, ну должен ехать, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

