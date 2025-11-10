Скидки
Галлан — после 4:1 в матче с «Динамо»: доволен двумя периодами, в третьем сдали позиции

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан подвёл итоги матча с московским «Динамо» (4:1) и заявил, что остался доволен двумя периодами.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Попугаев (Спунер, Райлли) – 04:45 (5x5)     0:2 Лабанк (Куинни) – 14:41 (5x5)     0:3 Меркли (Рендулич, Куинни) – 24:26 (5x5)     1:3 Паталаха (Слепышев) – 49:06 (5x5)     1:4 Сюсиз (Фу) – 58:11 (en)    

«Очень доволен двумя периодами. Здорово повели в матче, хорошо играли. Но в третьем периоде немножко упустили инициативу и сдали позиции — соперник здорово этим воспользовался, забил свой гол, создал интересную концовку встречи для болельщиков. Сегодня в целом была хорошая игра с нашей стороны», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В следующем матче «Динамо» сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом» 13 ноября, а «Шанхайские Драконы» встретятся с «Сочи» в гостях 15 ноября.

