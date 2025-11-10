Галлан — после 4:1 в матче с «Динамо»: доволен двумя периодами, в третьем сдали позиции

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан подвёл итоги матча с московским «Динамо» (4:1) и заявил, что остался доволен двумя периодами.

«Очень доволен двумя периодами. Здорово повели в матче, хорошо играли. Но в третьем периоде немножко упустили инициативу и сдали позиции — соперник здорово этим воспользовался, забил свой гол, создал интересную концовку встречи для болельщиков. Сегодня в целом была хорошая игра с нашей стороны», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В следующем матче «Динамо» сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом» 13 ноября, а «Шанхайские Драконы» встретятся с «Сочи» в гостях 15 ноября.