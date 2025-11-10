Главный тренер «Шанхая» заявил, что надеется на конец кризиса в игре своей команды

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан считает победу над московским «Динамо» (4:1) стартом для выхода из кризиса.

— У «Шанхая» в последних девяти матчах было восемь поражений. Можно ли сказать, что игра с «Динамо» даёт старт выходу из кризиса?

— Да. Ну я надеюсь, это будет таким началом чего-то лучшего. Те встречи, где мы проиграли, не всегда выглядели так плохо, как это показывает статистика. Где-то мы уступили по буллитам, где-то матч был равным.

— Вашей команде особенно сегодня удалась игра в меньшинстве, но удалений было довольно много. В чём причина?

— Соперник очень быстрый, поэтому такие удаления случались, но таков хоккей, удаления бывают у всех. Сегодня такая ситуация. Одним из основных моментов была игра в меньшинстве, которое здорово сработало, мы не пропустили голов. Также отмечу работу вратаря [Андрея Тихомирова], он сегодня сыграл просто замечательно, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.