Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Шанхая» заявил, что надеется на конец кризиса в игре своей команды

Главный тренер «Шанхая» заявил, что надеется на конец кризиса в игре своей команды
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан считает победу над московским «Динамо» (4:1) стартом для выхода из кризиса.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Попугаев (Спунер, Райлли) – 04:45 (5x5)     0:2 Лабанк (Куинни) – 14:41 (5x5)     0:3 Меркли (Рендулич, Куинни) – 24:26 (5x5)     1:3 Паталаха (Слепышев) – 49:06 (5x5)     1:4 Сюсиз (Фу) – 58:11 (en)    

— У «Шанхая» в последних девяти матчах было восемь поражений. Можно ли сказать, что игра с «Динамо» даёт старт выходу из кризиса?
— Да. Ну я надеюсь, это будет таким началом чего-то лучшего. Те встречи, где мы проиграли, не всегда выглядели так плохо, как это показывает статистика. Где-то мы уступили по буллитам, где-то матч был равным.

— Вашей команде особенно сегодня удалась игра в меньшинстве, но удалений было довольно много. В чём причина?
— Соперник очень быстрый, поэтому такие удаления случались, но таков хоккей, удаления бывают у всех. Сегодня такая ситуация. Одним из основных моментов была игра в меньшинстве, которое здорово сработало, мы не пропустили голов. Также отмечу работу вратаря [Андрея Тихомирова], он сегодня сыграл просто замечательно, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Материалы по теме
Галлан — после 4:1 в матче с «Динамо»: доволен двумя периодами, в третьем сдали позиции
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android