Главный тренер «Северстали» Козырев: мы не реализовали свои моменты. В принципе, они были

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении от ЦСКА (0:2) и рассказал о состоянии травмированных игроков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Карнаухов (Спронг) – 18:39 (5x5)     2:0 Мингачёв (Полтапов, Чуркин) – 51:46 (5x5)    

— На сегодняшний результат повлияло то, что мы не реализовали свои моменты. В принципе, они были.

— Кто-то из списка травмированных поможет команде в начале домашней серии?
— Да, мы ждём. У нас есть ряд игроков, которые травмированы, которые только выходят с травмы, только набирают форму. Мы их ждём. Это, безусловно, ребята, которые нам помогут. Кто именно? Сейчас приедем и посмотрим, кто там на подходе.

— Кирилл Пилипенко и Николай Чебыкин больше недели не появляются в составе. У них какие-то незначительные повреждения или сугубо спортивные моменты?
— У нас есть группа игроков, которые травмированы и не могут тренироваться, которые травмированы и могут, а есть которые функционально не готовы. Как раз эти ребята в этой компании, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

