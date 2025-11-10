Главный тренер ЦСКА Никитин оценил сухую победу над «Северсталью»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе над «Северсталью» (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Тяжёлая игра против «Северстали», они всегда непростые. Парни проявили самоотверженность и забили нужные голы в нужное время. Готовимся дальше.

— Какое состояние сейчас у Карнаухова и Еременко?

— Я не готов сейчас ответить. Хоккей – мужской вид спорта. Думаю, что все будет нормально.

— По каким причинам отсутствует Максим Соркин?

— Максим приболел.

— Как команда адаптируется к вашим требованиям и воспринимает их? Связаны ли трудности команды с психологией или функциональной готовностью?

— Чемпионат только в самом разгаре, рано делать какие-то выводы. То, что команда адаптируется – это процесс совершенно естественный. Поэтому мы продолжаем делать то, во что мы верим, и верим в то, что мы делаем, и в тех, с кем мы это делаем, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.