Главная Хоккей Новости

«Не было эмоций сегодня». Квартальнов — о победе минского «Динамо» над «Сочи»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Сочи» (5:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Энас (Мороз) – 06:51 (5x5)     1:1 Бикмуллин (Эллис) – 27:58 (5x5)     2:1 Пышкайло – 29:22 (5x5)     3:1 Брук (Липский, Бориков) – 38:54 (5x5)     3:2 Эллис (Хёфенмайер, Бикмуллин) – 49:17 (5x5)     4:2 Лимож (Пинчук, Энас) – 53:55 (5x5)     5:2 Усов (Липский, Брук) – 59:06 (en)    

— Тяжело игра складывалась. Доставали из себя силы. Не было эмоций сегодня. Идёт череда игр, видно, где-то выхлестнулись. Никак не можем прийти в «звенящее» состояние. То, что сыграли, добились победы, забили пять голов — это плюс.

— Сегодня до счёта 2:1 казалось, что была та же проблема, что и с «Ладой», что не хватало энергии. В третьем периоде получилось переломить ход встречи. На фоне крупной победы над «Сочи» казалось, что сегодня должно было появиться это усилие. С чем связываете то, что у команды закончился запал, или его вовсе не было?
— Если посмотреть на все команды, существуют спады, другие какие-то моменты. Ты не можешь пройти весь сезон ровно, чтобы у тебя хватило сил. Игры идут через день. Это нужно пройти. Где-то нужно сыграть системно. Система всегда в нужный момент вытащит. Думаю, мы играли получше в прошлой игре, но не смогли забить. Такое бывает. Эти вещи нужно перетерпеть, переработать, — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

