«Не было эмоций сегодня». Квартальнов — о победе минского «Динамо» над «Сочи»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Сочи» (5:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Тяжело игра складывалась. Доставали из себя силы. Не было эмоций сегодня. Идёт череда игр, видно, где-то выхлестнулись. Никак не можем прийти в «звенящее» состояние. То, что сыграли, добились победы, забили пять голов — это плюс.

— Сегодня до счёта 2:1 казалось, что была та же проблема, что и с «Ладой», что не хватало энергии. В третьем периоде получилось переломить ход встречи. На фоне крупной победы над «Сочи» казалось, что сегодня должно было появиться это усилие. С чем связываете то, что у команды закончился запал, или его вовсе не было?

— Если посмотреть на все команды, существуют спады, другие какие-то моменты. Ты не можешь пройти весь сезон ровно, чтобы у тебя хватило сил. Игры идут через день. Это нужно пройти. Где-то нужно сыграть системно. Система всегда в нужный момент вытащит. Думаю, мы играли получше в прошлой игре, но не смогли забить. Такое бывает. Эти вещи нужно перетерпеть, переработать, — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.