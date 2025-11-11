Скидки
Защитник «Динамо» — о первом голе за карьеру в КХЛ: отпраздновать не получилось

Защитник московского «Динамо» Марио Паталаха поделился своими эмоциями после поражения от «Шанхайских Драконов» (1:4). Марио забил первый гол за карьеру в КХЛ и стал автором единственной шайбы бело-голубых в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Попугаев (Спунер, Райлли) – 04:45 (5x5)     0:2 Лабанк (Куинни) – 14:41 (5x5)     0:3 Меркли (Рендулич, Куинни) – 24:26 (5x5)     1:3 Паталаха (Слепышев) – 49:06 (5x5)     1:4 Сюсиз (Фу) – 58:11 (en)    

— Марио, у тебя уже были случаи, когда забивали после твоего наброса от синей линии, а тебя изначально даже объявляли автором гола, но потом выяснялось, что кто-то подправил. Сразу понял, что это твой первый гол за карьеру в КХЛ?
— Да, понял. Но всё равно были небольшие сомнения. Отпраздновать, к сожалению, не получилось, ситуация не позволяла. Жаль, проиграли, но рад, что наконец забил.

— У «Динамо» какая-то неприятная традиция. Даня Прохоров забил первый гол в КХЛ в матче, который хочется забыть, у тебя – та же ситуация. Не успели с ним как-то пошутить на эту тему?
— Нет, даже не замечали, будем стараться забивать и приносить победу.

— В целом было ощущение, что у «Динамо» сегодня не получалось ничего. Что пошло не так с первых минут?
— Думаю, сыграл фактор вратаря соперника, он сегодня был на кураже, сделал много хороших сейвов. Ну и «драконы» — тоже не подарок. У нас что-то не получилось, будем исправлять.

— Если разобрать эпизод со второй пропущенной шайбой, что было не так? Почему Лабанк так легко и спокойно забил?
— Началось всё с моей потери, не поняли друг друга с партнёром. Ещё не успел разобрать, надо посмотреть видео, там будет понятно.

— Алексей Кудашов сказал, что команде, возможно, не хватило свежести. Если говорить лично о твоих кондициях, ты ведь никогда не играл так много в основном составе. Как оцениваешь своё состояние?
— Нормально, в принципе. До этой серии игр не играл достаточно долго, но всё время готовился. Меня гоняли на льду с Вячеславом Анатольевичем [Козловым], поэтому был готов.

— Впереди выездные матчи. За счёт чего будете переламывать этот неудачный отрезок из двух поражений?
— Думаю, завтра отдохнём, всё переосмыслим, соберёмся, посмотрим потом видео. И уже с новыми силами и свежей головой будем выходить дальше, – сказал Паталаха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

