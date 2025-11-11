Защитник «Динамо» — о первом голе за карьеру в КХЛ: отпраздновать не получилось

Защитник московского «Динамо» Марио Паталаха поделился своими эмоциями после поражения от «Шанхайских Драконов» (1:4). Марио забил первый гол за карьеру в КХЛ и стал автором единственной шайбы бело-голубых в матче.

— Марио, у тебя уже были случаи, когда забивали после твоего наброса от синей линии, а тебя изначально даже объявляли автором гола, но потом выяснялось, что кто-то подправил. Сразу понял, что это твой первый гол за карьеру в КХЛ?

— Да, понял. Но всё равно были небольшие сомнения. Отпраздновать, к сожалению, не получилось, ситуация не позволяла. Жаль, проиграли, но рад, что наконец забил.

— У «Динамо» какая-то неприятная традиция. Даня Прохоров забил первый гол в КХЛ в матче, который хочется забыть, у тебя – та же ситуация. Не успели с ним как-то пошутить на эту тему?

— Нет, даже не замечали, будем стараться забивать и приносить победу.

— В целом было ощущение, что у «Динамо» сегодня не получалось ничего. Что пошло не так с первых минут?

— Думаю, сыграл фактор вратаря соперника, он сегодня был на кураже, сделал много хороших сейвов. Ну и «драконы» — тоже не подарок. У нас что-то не получилось, будем исправлять.

— Если разобрать эпизод со второй пропущенной шайбой, что было не так? Почему Лабанк так легко и спокойно забил?

— Началось всё с моей потери, не поняли друг друга с партнёром. Ещё не успел разобрать, надо посмотреть видео, там будет понятно.

— Алексей Кудашов сказал, что команде, возможно, не хватило свежести. Если говорить лично о твоих кондициях, ты ведь никогда не играл так много в основном составе. Как оцениваешь своё состояние?

— Нормально, в принципе. До этой серии игр не играл достаточно долго, но всё время готовился. Меня гоняли на льду с Вячеславом Анатольевичем [Козловым], поэтому был готов.

— Впереди выездные матчи. За счёт чего будете переламывать этот неудачный отрезок из двух поражений?

— Думаю, завтра отдохнём, всё переосмыслим, соберёмся, посмотрим потом видео. И уже с новыми силами и свежей головой будем выходить дальше, – сказал Паталаха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.