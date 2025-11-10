Главный тренер «Сибири»: соперник показал, что такое современный, агрессивный хоккей

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев объяснил поражение от «Спартака» (3:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и рассказал, какая сейчас обстановка в команде.

— Законы хоккея никто не отменял — если ты проигрываешь борьбу, недостаточно бросаешь по воротам, допускаешь ошибки в средней зоне, как мы допускали при счёте 3:2, позволили очень многое сопернику, всегда тяжело рассчитывать на успех. Причины нам понятны, мы должны каждый сам себя спросить, что мы хотим, что мы преследуем и для чего мы здесь собрались.

— Как сказывается отсутствие Сергея Широкова?

— Любая потеря в составе сказывается. Есть молодые игроки, которым даётся шанс. Молодёжь будет нестабильна, они должны пройти этот путь, здесь другой спрос, другая ответственность. Не только молодёжь, все должны понять — если мы будем играть в хоккей без контакта, нам будет тяжело. Все, кто выходит на лёд, независимо от имён и регалий, должны доказывать состоятельность своей игрой.

— Какая обстановка сейчас в команде? Прокомментируйте слухи.

— Не надо выдумывать то, что не соответствует действительности. Может, и водки надо выпить. Пока мы не начнём правильно работать и дорабатывать… Сегодня соперник показал, что такое современный, агрессивный хоккей, — приводит слова Буцаева пресс-служба «Сибири».