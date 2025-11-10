Скидки
Результаты матчей КХЛ на 10 ноября 2025 года

Сегодня, 10 ноября, состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 10 ноября 2025 года:

«Авангард» – СКА — 0:1;
«Салават Юлаев» – «Лада» — 3:5;
«Торпедо» – «Локомотив» — 2:1;
«Динамо» Мн – «Сочи» — 5:2;
«Динамо» М – «Шанхайские Драконы» — 1:4;
ЦСКА – «Северсталь» — 2:0;
«Нефтехимик» – «Ак Барс» — 1:4;
«Спартак» – «Сибирь» — 6:3.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 36 очками после 25 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 40 очков после 25 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
