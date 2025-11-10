Результаты матчей ВХЛ на 10 ноября 2025 года

Сегодня, 10 ноября, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 10 ноября 2025 года:

«Торос» – «Ростов» — 2:1;

«Молот» – «Буран» — 3:2 Б;

«Ижсталь» – ХК «Тамбов» — 1:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Магнитка», набравшая 37 очков в 25 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 37 очками после 23 встреч. Тройку замыкает «Югра» (34 очка в 22 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.