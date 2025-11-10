Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 10 ноября 2025 года

Сегодня, 10 ноября, состоялись пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 10 ноября 2025 года:

«Сахалинские Акулы» – Академия Михайлова — 0:2;

«Тайфун» – МХК «Динамо» М — 0:4;

«Толпар» – «Белые Медведи» — 3:2;

«Авто» – «Ладья» — 4:3;

МХК «Динамо-Карелия» – «АКМ Юниор» — 0:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 37 очками после 20 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 34 очка после 22 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.