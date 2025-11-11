«Овечкин сам захотел начать это». Форвард «Вашингтона» — о фирменном рукопожатии в клубе

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джастин Сурдиф высказался о фирменном рукопожатии игроков клуба перед выходом на лёд.

«Овечкин сам захотел начать это, потом мы немного доработали идею и решили придерживаться этого. Это что-то вроде «вверх-вниз», а потом мы указываем пальцами друг на друга…Это просто нереально. Очень круто, такое я даже не мог представить. Это весело и помогает расслабиться перед игрой, напоминает, зачем ты здесь — чтобы получать удовольствие от хоккея», — приводит слова Сурдифа Russian Machine Never Breaks.

На данный момент «Вашингтон» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 15 очков.