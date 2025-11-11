Скидки
21-летний форвард «Баффало» выбыл из строя из-за тромба

21-летний форвард «Баффало» выбыл из строя из-за тромба
21-летний нападающий «Баффало Сэйбрз» Иржи Кулич пропустит «значительное время» из-за тромба, заявил тренер Линди Рафф после тренировки в понедельник.

«Это связано с обнаруженным тромбом. Не буду вдаваться в подробности, но ситуация довольно серьёзная. Ожидаю ли я, что он сыграет ещё в нынешнем сезоне? Я скажу, да. Это зависит от того, как здесь пойдут дела в ближайшие три-четыре недели», — приводит слова Раффа официальный сайт «Баффало».

В нынешнем сезоне НХЛ Кулич принял участие в 12 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив три гола и две результативные передачи при коэффициенте полезности «-4».

Новости. Хоккей
