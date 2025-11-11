Дубль Панарина и два очка Гаврикова принесли «Рейнджерс» домашнюю победу над «Нэшвиллом»
В ночь с 10 на 11 ноября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Зибанеджад (Фокс, Гавриков) – 10:39 1:1 Вуд (Бантинг, Шей) – 16:16 (pp) 2:1 Гавриков (Трочек, Фокс) – 18:07 3:1 Лафреньер (Перро, Трочек) – 21:23 (pp) 4:1 Панарин (Лафреньер, Вааканайнен) – 27:51 5:1 Кайлли (Лаба, Лафреньер) – 39:50 5:2 Вуд (Евангелиста, Хаула) – 52:48 (pp) 6:2 Панарин – 53:30 6:3 Вуд (Форсберг, О'Райлли) – 59:15
Дублем отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Его одноклубник защитник Владислав Гавриков набрал два очка за счёт заброшенной шайбы и результативной передачи. Ворота ньюйоркцев защищал Игорь Шестёркин, в активе которого 27 из 30 отражённых бросков в створ (90%). Форвард «Нэшвилла» Фёдор Свечков очков не набрал.
Ещё три гола «Рейнджерс» на счету Мики Зибанеджада, Алекси Лафреньера и Уилла Кайлли. У «Предаторз» хет-триком отметился Мэттью Вуд.
