Дубль Панарина и два очка Гаврикова принесли «Рейнджерс» домашнюю победу над «Нэшвиллом»

В ночь с 10 на 11 ноября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

Дублем отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Его одноклубник защитник Владислав Гавриков набрал два очка за счёт заброшенной шайбы и результативной передачи. Ворота ньюйоркцев защищал Игорь Шестёркин, в активе которого 27 из 30 отражённых бросков в створ (90%). Форвард «Нэшвилла» Фёдор Свечков очков не набрал.

Ещё три гола «Рейнджерс» на счету Мики Зибанеджада, Алекси Лафреньера и Уилла Кайлли. У «Предаторз» хет-триком отметился Мэттью Вуд.