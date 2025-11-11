Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Предаторз, результат матча 11 ноября 2025, счет 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Дубль Панарина и два очка Гаврикова принесли «Рейнджерс» домашнюю победу над «Нэшвиллом»
Комментарии

В ночь с 10 на 11 ноября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Зибанеджад (Фокс, Гавриков) – 10:39     1:1 Вуд (Бантинг, Шей) – 16:16 (pp)     2:1 Гавриков (Трочек, Фокс) – 18:07     3:1 Лафреньер (Перро, Трочек) – 21:23 (pp)     4:1 Панарин (Лафреньер, Вааканайнен) – 27:51     5:1 Кайлли (Лаба, Лафреньер) – 39:50     5:2 Вуд (Евангелиста, Хаула) – 52:48 (pp)     6:2 Панарин – 53:30     6:3 Вуд (Форсберг, О'Райлли) – 59:15    

Дублем отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Его одноклубник защитник Владислав Гавриков набрал два очка за счёт заброшенной шайбы и результативной передачи. Ворота ньюйоркцев защищал Игорь Шестёркин, в активе которого 27 из 30 отражённых бросков в створ (90%). Форвард «Нэшвилла» Фёдор Свечков очков не набрал.

Ещё три гола «Рейнджерс» на счету Мики Зибанеджада, Алекси Лафреньера и Уилла Кайлли. У «Предаторз» хет-триком отметился Мэттью Вуд.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android