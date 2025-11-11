Скидки
Нью-Джерси Дэвилз — Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 11 ноября 2025, счет 2:3 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

32 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть в овертайме «Нью-Джерси»
Комментарии

В ночь с 10 на 11 ноября мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Майер (Братт, Хьюз) – 02:12 (pp)     1:1 Хорват (Палмьери) – 26:55     1:2 Палмьери (Шефер, Хорват) – 57:07 (pp)     2:2 Немец (Братт, Майер) – 59:55     2:3 Барзал (Друен, Пулок) – 61:17    

Ворота «островитян» защищал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший 32 из 34 бросков в створ. Защитник Александр Романов («Айлендерс») и нападающие Арсений Грицюк(«Дэвилз») и Максим Цыплаков («Айлендерс») очков не набрали.

