32 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть в овертайме «Нью-Джерси»
Поделиться
В ночь с 10 на 11 ноября мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Майер (Братт, Хьюз) – 02:12 (pp) 1:1 Хорват (Палмьери) – 26:55 1:2 Палмьери (Шефер, Хорват) – 57:07 (pp) 2:2 Немец (Братт, Майер) – 59:55 2:3 Барзал (Друен, Пулок) – 61:17
Ворота «островитян» защищал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший 32 из 34 бросков в створ. Защитник Александр Романов («Айлендерс») и нападающие Арсений Грицюк(«Дэвилз») и Максим Цыплаков («Айлендерс») очков не набрали.
Комментарии
- 11 ноября 2025
-
05:52
-
05:49
-
03:19
-
02:39
-
00:00
- 10 ноября 2025
-
23:54
-
23:46
-
23:38
-
23:32
-
23:20
-
23:14
-
23:08
-
22:58
-
22:52
-
22:49
-
22:47
-
22:44
-
22:36
-
22:28
-
21:55
-
21:51
-
21:47
-
21:38
-
21:35
-
21:20
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:50
-
20:42
-
20:38
-
20:34
-
20:12
-
19:56
-
19:38