32 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть в овертайме «Нью-Джерси»

В ночь с 10 на 11 ноября мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

Ворота «островитян» защищал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший 32 из 34 бросков в створ. Защитник Александр Романов («Айлендерс») и нападающие Арсений Грицюк(«Дэвилз») и Максим Цыплаков («Айлендерс») очков не набрали.