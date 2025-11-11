«Рейнджерс» впервые выиграли дома в сезоне-2025/2026 после семи поражений подряд

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» оформил первую домашнюю победу в регулярном чемпионате-2025/2026 в восьмой по счёту игре на своём льду. В ночь с 10 на 11 ноября мск «Рейнджерс» обыграли на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке «Нэшвилл Предаторз» со счётом 6:3.
Ранее ньюйоркцы набрали в семи стартовых матчах сезона на своей площадке одно очко, потерпев шесть поражений в основное время и одно в овертайме с общей разницей шайб 6:23, пять из них — всухую.
С начала сезона «Рейнджерс» последовательно проиграли дома «Питтсбург Пингвинз» (0:3), «Вашингтон Кэпиталз» (0:1), «Эдмонтон Ойлерз» (0:2), «Миннесоте Уайлд» (1:3), «Сан-Хосе Шаркс» (5:6 OT), «Каролине Харрикейнз» (0:3) и «Нью-Йорк Айлендерс» (0:5).
