Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» впервые выиграли дома в сезоне-2025/2026 после семи поражений подряд

«Рейнджерс» впервые выиграли дома в сезоне-2025/2026 после семи поражений подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» оформил первую домашнюю победу в регулярном чемпионате-2025/2026 в восьмой по счёту игре на своём льду. В ночь с 10 на 11 ноября мск «Рейнджерс» обыграли на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке «Нэшвилл Предаторз» со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Зибанеджад (Фокс, Гавриков) – 10:39     1:1 Вуд (Бантинг, Шей) – 16:16 (pp)     2:1 Гавриков (Трочек, Фокс) – 18:07     3:1 Лафреньер (Перро, Трочек) – 21:23 (pp)     4:1 Панарин (Лафреньер, Вааканайнен) – 27:51     5:1 Кайлли (Лаба, Лафреньер) – 39:50     5:2 Вуд (Евангелиста, Хаула) – 52:48 (pp)     6:2 Панарин – 53:30     6:3 Вуд (Форсберг, О'Райлли) – 59:15    

Ранее ньюйоркцы набрали в семи стартовых матчах сезона на своей площадке одно очко, потерпев шесть поражений в основное время и одно в овертайме с общей разницей шайб 6:23, пять из них — всухую.

С начала сезона «Рейнджерс» последовательно проиграли дома «Питтсбург Пингвинз» (0:3), «Вашингтон Кэпиталз» (0:1), «Эдмонтон Ойлерз» (0:2), «Миннесоте Уайлд» (1:3), «Сан-Хосе Шаркс» (5:6 OT), «Каролине Харрикейнз» (0:3) и «Нью-Йорк Айлендерс» (0:5).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Болельщица «Рейнджерс» набила тату с автографом Панарина

Материалы по теме
Дубль Панарина и два очка Гаврикова принесли «Рейнджерс» домашнюю победу над «Нэшвиллом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android