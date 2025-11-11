Александра Могильного ввели в Зал хоккейной славы в Торонто

Великий российский хоккеист Александр Могильный введён в Зал хоккейной славы в Торонто. Соответствующее мероприятие произошло этой ночью в Канаде.

Александр не смог присутствовать в Торонто лично, однако выступил с речью, которая транслировалась во время церемонии.

О введении 56-летнего Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто стало известно 24 июня 2025 года. Он входил в число номинантов на включение в Зал славы с 2009 года.

Александр Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года, обладатель Кубка Стэнли 2000 года. На его счету более 1100 матчей и более 1100 очков в НХЛ, включая плей-офф, а также Кубок Стэнли и ряд великих достижений. Ему же принадлежит российский рекорд по количеству голов за сезон (после Могильного и Теэму Селянне никто и близко не подбирался к их результату в 76 шайб в регулярке-1992/1993) и до недавнего времени принадлежал национальный рекорд по количеству очков (127).

Могильному позвонили в три часа ночи из Зала хоккейной славы