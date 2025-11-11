Александр Могильный выступил с речью после введения в Зал хоккейной славы в Торонто

Великий российский хоккеист Александр Могильный введён в Зал хоккейной славы в Торонто. Соответствующее мероприятие произошло этой ночью в Канаде. Во время церемонии Могильный выступил с речью по интернету, так как не смог присутствовать в Торонто лично.

«Добрый вечер, дамы и господа. Рад приветствовать вас из прекрасного города Хабаровска, что на востоке России. Участвуя в этом захватывающем событии вместе с другими удостоенными, я переполнен благодарностью — не только за эту честь, но и за невероятный путь, который привёл меня сюда», — сказал Могильный по видеосвязи.

О введении 56-летнего Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто стало известно 24 июня 2025 года. Он входил в число номинантов на включение в Зал славы с 2009 года.

Могильному позвонили в три часа ночи из Зала хоккейной славы