Артемий Панарин вошёл в число лучших снайперов сезона среди игроков «Рейнджерс»
Поделиться
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:3) оформил дубль, забросив свои четвёртую и пятую шайбы в текущем сезоне. Тем самым Панарин вышел на лучший снайперский показатель своего клуба в этой регулярке.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Зибанеджад (Фокс, Гавриков) – 10:39 1:1 Вуд (Бантинг, Шей) – 16:16 (pp) 2:1 Гавриков (Трочек, Фокс) – 18:07 3:1 Лафреньер (Перро, Трочек) – 21:23 (pp) 4:1 Панарин (Лафреньер, Вааканайнен) – 27:51 5:1 Кайлли (Лаба, Лафреньер) – 39:50 5:2 Вуд (Евангелиста, Хаула) – 52:48 (pp) 6:2 Панарин – 53:30 6:3 Вуд (Форсберг, О'Райлли) – 59:15
Также по пять голов в активе нападающих «Рейнджерс» Мики Зибанеджада и Тейлора Рэддиша. Четыре шайбы забросил форвард ньюйоркцев Уилл Кайлли.
В активе Артемия Панарина в 17 сыгранных матчах сезона также семь результативных передач. Таким образом, всего на его счету 12 очков (5+7).
Видео: Панарин попытался оплатить проезд в метро кнопочным телефоном
Комментарии
- 11 ноября 2025
-
07:30
-
07:16
-
07:00
-
06:42
-
06:41
-
05:52
-
05:49
-
03:19
-
02:39
-
00:00
- 10 ноября 2025
-
23:54
-
23:46
-
23:38
-
23:32
-
23:20
-
23:14
-
23:08
-
22:58
-
22:52
-
22:49
-
22:47
-
22:44
-
22:36
-
22:28
-
21:55
-
21:51
-
21:47
-
21:38
-
21:35
-
21:20
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:50
-
20:42