Артемий Панарин вошёл в число лучших снайперов сезона среди игроков «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:3) оформил дубль, забросив свои четвёртую и пятую шайбы в текущем сезоне. Тем самым Панарин вышел на лучший снайперский показатель своего клуба в этой регулярке.

Также по пять голов в активе нападающих «Рейнджерс» Мики Зибанеджада и Тейлора Рэддиша. Четыре шайбы забросил форвард ньюйоркцев Уилл Кайлли.

В активе Артемия Панарина в 17 сыгранных матчах сезона также семь результативных передач. Таким образом, всего на его счету 12 очков (5+7).

Видео: Панарин попытался оплатить проезд в метро кнопочным телефоном