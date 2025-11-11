«Эдмонтон» победил в овертайме «Коламбус». У российских игроков 3 очка, у Макдэвида дубль

В ночь с 10 на 11 ноября мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 OT.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский защитник Иван Проворов. Результативные передачи оформили его одноклубник Кирилл Марченко и нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин.

У «Эдмонтона» дубли оформили нападающие Коннор Макдэвид и Джейк Уолман, победную шайбу в овертайме забросил Джек Рословик. За «Коламбус», помимо Проворова, забивали Шон Монахан, Бун Дженнер и Адам Фантилли.