«Эдмонтон» победил в овертайме «Коламбус». У российских игроков 3 очка, у Макдэвида дубль
В ночь с 10 на 11 ноября мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 4
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Проворов (Сиверсон, Фантилли) – 11:42 1:1 Уолман (Подколзин, Рословик) – 17:28 1:2 Монахан (Джонсон, Дженнер) – 21:39 1:3 Дженнер (Фаббро, Веренски) – 38:02 2:3 Макдэвид (Экхольм) – 40:58 2:4 Фантилли (Марченко) – 44:18 3:4 Макдэвид (Бушар) – 53:39 4:4 Уолман – 59:02 (sh) 5:4 Рословик (Уолман) – 60:56
В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский защитник Иван Проворов. Результативные передачи оформили его одноклубник Кирилл Марченко и нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин.
У «Эдмонтона» дубли оформили нападающие Коннор Макдэвид и Джейк Уолман, победную шайбу в овертайме забросил Джек Рословик. За «Коламбус», помимо Проворова, забивали Шон Монахан, Бун Дженнер и Адам Фантилли.
