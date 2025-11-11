Автор дубля Артемий Панарин признан третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Нэшвилл»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан экспертами НХЛ третьей звездой домашнего матча регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (6:3). Панарин в этой игре оформил дубль — на его счету четвёртая заброшенная шайба «Рейнджерс» на 28-й минуте и шестая на 54-й минуте.

Первой звездой матча стал нападающий нью-йоркцев Алекси Лафреньер, в активе которого три очка — заброшенная шайба и две результативные передачи. Статус второй звезды достался форварду «Рейнджерс» Винсенту Трочеку, который отметился двумя ассистами.

