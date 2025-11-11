Скидки
Сергей Бобровский совершил великолепный сейв в матче «Вегас» — «Флорида»

37-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отметился красочным сейвом в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс», который проходит в эти минуты на льду «Ти-Мобайл Арены» в пригороде Лас-Вегаса Парадайсе (США, штат Невада).

НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Боквист (Себранго, Питри) – 14:47     0:2 Маршан (Форслинг, Себранго) – 30:54     1:2 Гертл (Теодор) – 41:25     1:3 Райнхарт (Джонс, Маршан) – 44:54 (pp)     2:3 Барбашёв (Макнэбб, Марнер) – 49:04    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 14-й минуте игры при счёте 0:0 Бобровский в безнадёжной ситуации спас ворота, которые атаковал нападающий «Вегаса» Митчелл Марнер. Форвард в одиночестве выкатился на ворота «Флориды» с правого фланга атаки и уложил Бобровского на лёд обманным движением, но российский вратарь лёжа смог закрыть пустой угол краем щитка, в который и угодила шайба после броска.

Через минуту после этого сейва «Флорида» вышла вперёд.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
