Сергей Бобровский совершил великолепный сейв в матче «Вегас» — «Флорида»

37-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отметился красочным сейвом в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс», который проходит в эти минуты на льду «Ти-Мобайл Арены» в пригороде Лас-Вегаса Парадайсе (США, штат Невада).
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 14-й минуте игры при счёте 0:0 Бобровский в безнадёжной ситуации спас ворота, которые атаковал нападающий «Вегаса» Митчелл Марнер. Форвард в одиночестве выкатился на ворота «Флориды» с правого фланга атаки и уложил Бобровского на лёд обманным движением, но российский вратарь лёжа смог закрыть пустой угол краем щитка, в который и угодила шайба после броска.
Через минуту после этого сейва «Флорида» вышла вперёд.
