«Приятно наконец-то не слышать освистывания». Панарин о первой домашней победе «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал игру с «Нэшвилл Предаторз», которая стала первой победной на домашнем льду для клуба в сезоне.

«Теперь мы наконец-то обрели уверенность. Как будто с плеч свалился груз. Приятно видеть, что наши болельщики счастливы. Приятно наконец-то не слышать освистывания. Это хорошее чувство», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

В ночь с 10 на 11 ноября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.