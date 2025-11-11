Скидки
«Приятно наконец-то не слышать освистывания». Панарин о первой домашней победе «Рейнджерс»

Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал игру с «Нэшвилл Предаторз», которая стала первой победной на домашнем льду для клуба в сезоне.

«Теперь мы наконец-то обрели уверенность. Как будто с плеч свалился груз. Приятно видеть, что наши болельщики счастливы. Приятно наконец-то не слышать освистывания. Это хорошее чувство», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

В ночь с 10 на 11 ноября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Зибанеджад (Фокс, Гавриков) – 10:39     1:1 Вуд (Бантинг, Шей) – 16:16 (pp)     2:1 Гавриков (Трочек, Фокс) – 18:07     3:1 Лафреньер (Перро, Трочек) – 21:23 (pp)     4:1 Панарин (Лафреньер, Вааканайнен) – 27:51     5:1 Кайлли (Лаба, Лафреньер) – 39:50     5:2 Вуд (Евангелиста, Хаула) – 52:48 (pp)     6:2 Панарин – 53:30     6:3 Вуд (Форсберг, О'Райлли) – 59:15    
Видео
Дубль Панарина и два очка Гаврикова принесли «Рейнджерс» домашнюю победу над «Нэшвиллом»
