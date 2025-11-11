Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Амур — Трактор: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 12:15 мск

«Амур» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 12:15 мск
Комментарии

Сегодня, 11 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Хабаровске «Амур» встретится с челябинским «Трактором». Матч на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 12:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2025, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. «Амур» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 23 очка после 24 встреч. «Трактор» расположился на шестой строчке в таблице Востока, в активе клуба из Челябинска 29 очков после 25 сыгранных матчей. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта 2026 года.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
Эксклюзив
Стала известна зарплата Виталия Кравцова в «Тракторе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android