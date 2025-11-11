«Адмирал» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 12:30 мск

Сегодня, 11 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Во Владивостоке «Адмирал» встретится с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Матч на стадионе «Фетисов-Арена» начнётся в 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет первая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. «Адмирал» занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 18 очков после 22 встреч. «Автомобилист» расположился на четвёртой строчке в таблице Востока, в активе клуба из Екатеринбурга 31 очко после 26 сыгранных матчей.