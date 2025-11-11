Могильный — в Зале хоккейной славы, Синнер выиграл на старте Итогового. Главное к утру
В Торонто прошла церемония введения в Зал хоккейной славы 56-летнего российского экс-нападающего ряда клубов НХЛ и обладателя сезонного снайперского рекорда НХЛ среди россиян Александр Могильного, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альясссима в 1-м туре Итогового чемпионата ATP, Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена провели первую битву взглядов перед чемпионским боем на UFC 322. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александра Могильного ввели в Зал хоккейной славы в Торонто.
- Янник Синнер в двух сетах обыграл Феликса Оже-Альяссима на старте Итогового чемпионата ATP.
- Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена провели первую битву взглядов перед боем на UFC 322.
- Дубль Панарина и два очка Гаврикова принесли «Рейнджерс» домашнюю победу над «Нэшвиллом».
- «Факел» обыграл дома костромской «Спартак» в центральном матче 18-го тура Первой лиги.
- Мадридский «Атлетико» перешёл под контроль нового инвестора.
- Стивен Джеррард может возглавить «Мидлсбро» — The Sun.
- В Турции более 1000 футболистов под следствием из-за ставок на спорт — Marca.
- «Эдмонтон» победил в овертайме «Коламбус». У российских игроков 3 очка, у Макдэвида дубль.
- «Торпедо» одержало шестую победу подряд в КХЛ, одолев «Локомотив».
- ЦСКА одержал сухую победу над «Северсталью».
- «Спартак» уверенно обыграл «Сибирь» в матче с девятью шайбами.
- 38 очков Луки Дончича принесли «Лейкерс» победу над «Шарлотт».
