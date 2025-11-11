Могильный — в Зале хоккейной славы, Синнер выиграл на старте Итогового. Главное к утру

В Торонто прошла церемония введения в Зал хоккейной славы 56-летнего российского экс-нападающего ряда клубов НХЛ и обладателя сезонного снайперского рекорда НХЛ среди россиян Александр Могильного, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альясссима в 1-м туре Итогового чемпионата ATP, Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена провели первую битву взглядов перед чемпионским боем на UFC 322. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

