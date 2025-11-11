Скидки
11 ноября главные новости спорта, футбольные трансферы, Первая лига, хоккей, НХЛ, КХЛ, баскетбол, НБА, теннис, Итоговый чемпионат

Могильный — в Зале хоккейной славы, Синнер выиграл на старте Итогового. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

В Торонто прошла церемония введения в Зал хоккейной славы 56-летнего российского экс-нападающего ряда клубов НХЛ и обладателя сезонного снайперского рекорда НХЛ среди россиян Александр Могильного, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альясссима в 1-м туре Итогового чемпионата ATP, Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена провели первую битву взглядов перед чемпионским боем на UFC 322. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александра Могильного ввели в Зал хоккейной славы в Торонто.
  2. Янник Синнер в двух сетах обыграл Феликса Оже-Альяссима на старте Итогового чемпионата ATP.
  3. Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена провели первую битву взглядов перед боем на UFC 322.
  4. Дубль Панарина и два очка Гаврикова принесли «Рейнджерс» домашнюю победу над «Нэшвиллом».
  5. «Факел» обыграл дома костромской «Спартак» в центральном матче 18-го тура Первой лиги.
  6. Мадридский «Атлетико» перешёл под контроль нового инвестора.
  7. Стивен Джеррард может возглавить «Мидлсбро» — The Sun.
  8. В Турции более 1000 футболистов под следствием из-за ставок на спорт — Marca.
  9. «Эдмонтон» победил в овертайме «Коламбус». У российских игроков 3 очка, у Макдэвида дубль.
  10. «Торпедо» одержало шестую победу подряд в КХЛ, одолев «Локомотив».
  11. ЦСКА одержал сухую победу над «Северсталью».
  12. «Спартак» уверенно обыграл «Сибирь» в матче с девятью шайбами.
  13. 38 очков Луки Дончича принесли «Лейкерс» победу над «Шарлотт».
