Алексей Жамнов не смог ответить на вопрос о будущем Ивана Морозова в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов не смог прокомментировать будущее нападающего Ивана Морозова в московском клубе. Хоккеист был отстранён от матчей и тренировок из-за положительной допинг-пробы, в которой был обнаружен кокаин. Российское антидопинговое агентство сократило срок отстранения с четырёх лет до одного месяца.

«По будущему Морозова у меня пока нет полной информации. Как только она появится, то я дам ответ», — приводит слова Жамнова ТАСС.

В нынешнем сезоне нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков. 25-летний Морозов выступает за «Спартак» с 2024 года.

Ранее ситуацию Ивана Морозова прокомментировал президент КХЛ Алексей Морозов.