30 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Вегас», Барбашёв забросил шайбу

11 ноября на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Флорида Пантерз». Победу со счётом 3:2 одержали гости.
На 15-й минуте первого периода Йеспер Боквист открыл счёт во встрече. В середине второго периода Брэд Маршан удвоил преимущество «пантер». В начале третьей двадцатиминутки Томаш Гертл забросил первую шайбу «Вегаса» во встрече. На пятой минуте третьего периода Сэм Райнхарт сделал счёт 3:1. На 10-й минуте периода Иван Барбашёв сократил отставание хозяев до минимума.
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский записал в свой актив 30 сейвов.
В следующей игре «Вегас Голден Найтс» сыграет дома с «Нью-Йорк Айлендерс» 14 ноября. «Флорида Пантерз» в этот же день проведёт домашнюю встречу с «Вашингтон Кэпиталз».
