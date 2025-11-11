Скидки
Вегас Голден Найтс — Флорида Пантерз, результат матча 11 ноября, счет 2:3, НХЛ 2025-2026

30 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Вегас», Барбашёв забросил шайбу
Аудио-версия:
Комментарии

11 ноября на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Флорида Пантерз». Победу со счётом 3:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Боквист (Себранго, Питри) – 14:47     0:2 Маршан (Форслинг, Себранго) – 30:54     1:2 Гертл (Теодор) – 41:25     1:3 Райнхарт (Джонс, Маршан) – 44:54 (pp)     2:3 Барбашёв (Макнэбб, Марнер) – 49:04    

На 15-й минуте первого периода Йеспер Боквист открыл счёт во встрече. В середине второго периода Брэд Маршан удвоил преимущество «пантер». В начале третьей двадцатиминутки Томаш Гертл забросил первую шайбу «Вегаса» во встрече. На пятой минуте третьего периода Сэм Райнхарт сделал счёт 3:1. На 10-й минуте периода Иван Барбашёв сократил отставание хозяев до минимума.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский записал в свой актив 30 сейвов.

В следующей игре «Вегас Голден Найтс» сыграет дома с «Нью-Йорк Айлендерс» 14 ноября. «Флорида Пантерз» в этот же день проведёт домашнюю встречу с «Вашингтон Кэпиталз».

Комментарии
