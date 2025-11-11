Расписание матчей КХЛ на 11 ноября 2025 года

Сегодня, 11 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 11 ноября 2025 года (время московское):

12:15. «Амур» – «Трактор»;

12:30. «Адмирал» – «Автомобилист».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 36 очками после 25 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 40 очков после 25 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.