Результаты матчей НХЛ на 11 ноября 2025 года

В ночь на 11 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 11 ноября 2025 года:

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:3 ОТ;

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Нэшвилл Предаторз» — 6:3;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 5:4 ОТ;

«Вегас Голден Найтс» – «Флорида Пантерз» — 2:3.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 25 очками после 16 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 23 очка после 16 встреч.