Сергей Бобровский поднялся на девятое место по количеству побед в НХЛ среди вратарей
Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский в победной встрече с «Вегас Голден Найтс» совершил 30 сейвов.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бобровский одержал свою 437-ю победу в лиге и вышел на девятое место по данному показателю, сравнявшись с Жаком Плантом. Отметим, что для российских вратарей данное достижение является лучшим. Рекорд НХЛ по победам принадлежит Мартину Бродо (691).
11 ноября на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Флорида Пантерз». Победу со счётом 3:2 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Боквист (Себранго, Питри) – 14:47 0:2 Маршан (Форслинг, Себранго) – 30:54 1:2 Гертл (Теодор) – 41:25 1:3 Райнхарт (Джонс, Маршан) – 44:54 (pp) 2:3 Барбашёв (Макнэбб, Марнер) – 49:04
