Сергей Бобровский поднялся на девятое место по количеству побед в НХЛ среди вратарей

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский в победной встрече с «Вегас Голден Найтс» совершил 30 сейвов.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бобровский одержал свою 437-ю победу в лиге и вышел на девятое место по данному показателю, сравнявшись с Жаком Плантом. Отметим, что для российских вратарей данное достижение является лучшим. Рекорд НХЛ по победам принадлежит Мартину Бродо (691).

11 ноября на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Флорида Пантерз». Победу со счётом 3:2 одержали гости.