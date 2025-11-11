Гончар вошёл в список претендентов на включение в Зал славы в 2026 году по версии НХЛ

Журналист Дэн Розен в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представил список претендентов на включение в Зал славы в 2026 году.

Одним из претендентов был назван обладатель Кубка Стэнли, двукратный призёр Олимпийских игр в составе сборной России Сергей Гончар.

Кроме Гончара, в список вошли Патрис Бержерон, Фил Кессел, Эрик Стаал, Род Бриндамор, Джули Чу, Винсент Дамфусс, Меган Дагган, Патрик Элиаш, Тео Флери, Райан Гецлаф, Кёртис Джозеф, Патрик Марло, Райан Миллер, Берни Николс, Кэри Прайс, Туукка Раск, Пекка Ринне, Джейсон Спецца, Тим Томас, Кит Ткачук, Джастин Уильямс и Хенрик Зеттерберг.