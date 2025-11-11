Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гончар вошёл в список претендентов на включение в Зал славы в 2026 году по версии НХЛ

Гончар вошёл в список претендентов на включение в Зал славы в 2026 году по версии НХЛ
Комментарии

Журналист Дэн Розен в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представил список претендентов на включение в Зал славы в 2026 году.

Одним из претендентов был назван обладатель Кубка Стэнли, двукратный призёр Олимпийских игр в составе сборной России Сергей Гончар.

Кроме Гончара, в список вошли Патрис Бержерон, Фил Кессел, Эрик Стаал, Род Бриндамор, Джули Чу, Винсент Дамфусс, Меган Дагган, Патрик Элиаш, Тео Флери, Райан Гецлаф, Кёртис Джозеф, Патрик Марло, Райан Миллер, Берни Николс, Кэри Прайс, Туукка Раск, Пекка Ринне, Джейсон Спецца, Тим Томас, Кит Ткачук, Джастин Уильямс и Хенрик Зеттерберг.

Материалы по теме
Официально
Александра Могильного ввели в Зал хоккейной славы в Торонто
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android