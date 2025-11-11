Сегодня, 11 ноября, пройдут восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Расписание матчей ВХЛ на 11 ноября 2025 года (время московское):
16:30. «Челмет» – «Омские Крылья»;
16:30. «Горняк-УГМК» – «Зауралье»;
17:30. «Кристалл» – «Динамо-Алтай»;
18:30. «Нефтяник» – СКА-ВМФ;
19:00. «Рязань-ВДВ» – «Сокол»;
19:00. «Дизель» – «Металлург» Нк;
19:00. АКМ – ХК «Норильск»;
19:00. «Челны» – «Динамо» СПб.
На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Магнитка», набравшая 37 очков в 25 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 37 очками после 23 встреч. Тройку замыкает «Югра» (34 очка в 22 матчах).