Расписание матчей ВХЛ на 11 ноября 2025 года

Сегодня, 11 ноября, пройдут восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 11 ноября 2025 года (время московское):

16:30. «Челмет» – «Омские Крылья»;

16:30. «Горняк-УГМК» – «Зауралье»;

17:30. «Кристалл» – «Динамо-Алтай»;

18:30. «Нефтяник» – СКА-ВМФ;

19:00. «Рязань-ВДВ» – «Сокол»;

19:00. «Дизель» – «Металлург» Нк;

19:00. АКМ – ХК «Норильск»;

19:00. «Челны» – «Динамо» СПб.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Магнитка», набравшая 37 очков в 25 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 37 очками после 23 встреч. Тройку замыкает «Югра» (34 очка в 22 матчах).