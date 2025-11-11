Скидки
Зал хоккейной славы пополнили восемь новых почётных членов

Комментарии

Зал хоккейной славы пополнили восемь новых почётных членов, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

В Зал хоккейной славы приняты Александр Могильный, Дженнифер Боттерилл, Здено Хара, Брианна Декер, Данкан Кит, Джек Паркер (функционер), Даниэль Саваж (функционер) и Джо Торнтон.

Напомним, выбор хоккейных деятелей осуществил комитет, состоящий из 18 человек. Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года, обладатель Кубка Стэнли 2000 года. Член «Тройного золотого клуба». В 1992 году Могильный стал первым русским игроком, приглашённым на Матч звёзд НХЛ. В сезоне-1992/1993 он первым из русских оказался лучшим снайпером лиги, забив 76 голов.

