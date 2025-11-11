Расписание матчей МХЛ на 11 ноября 2025 года

Сегодня, 11 ноября, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 11 ноября 2025 года (время московское):

14:30. «Кузнецкие Медведи» – «Тюменский Легион»;

17:00. «Снежные Барсы» – «Спутник»;

18:30. «Красная Армия» – «Алмаз»;

18:30. МХК «Спартак» – «Локо»;

19:00. «Динамо-Шинник» – «Красная Машина-Юниор»;

19:00. МХК «Динамо-Карелия» – «АКМ-Юниор».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 37 очками после 20 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 34 очка после 22 матчей.