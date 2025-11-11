Уил — об 1:4 с «Шанхаем»: было 20 голевых возможностей, так бывает — ничего не получилось

Нападающий «Динамо» Джордан Уил прокомментировал домашнее поражение от «Шанхайских Драконов» (1:4).

— Матч получился тяжёлым для вас, игра не пошла с самого начала. Можно ли сказать, что «Шанхайские Драконы» чем-то удивили?

— Нет, думаю, мы создали много моментов. У них было где-то шесть хороших шансов, чтобы забить, три из которых удалось воплотить в голы. То есть они реализовали 50% моментов. У нас было, наверное, 20 голевых возможностей, но смогли забросить только одну шайбу. На мой взгляд, мы провели довольно хорошую игру. Просто так бывает — у нас ничего не получалось, в течение сезона такие периоды случаются. Готовимся к следующему большому матчу в четверг, – сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.