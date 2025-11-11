Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Уил — об 1:4 с «Шанхаем»: было 20 голевых возможностей, так бывает — ничего не получилось

Уил — об 1:4 с «Шанхаем»: было 20 голевых возможностей, так бывает — ничего не получилось
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Динамо» Джордан Уил прокомментировал домашнее поражение от «Шанхайских Драконов» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Попугаев (Спунер, Райлли) – 04:45 (5x5)     0:2 Лабанк (Куинни) – 14:41 (5x5)     0:3 Меркли (Рендулич, Куинни) – 24:26 (5x5)     1:3 Паталаха (Слепышев) – 49:06 (5x5)     1:4 Сюсиз (Фу) – 58:11 (en)    

— Матч получился тяжёлым для вас, игра не пошла с самого начала. Можно ли сказать, что «Шанхайские Драконы» чем-то удивили?
— Нет, думаю, мы создали много моментов. У них было где-то шесть хороших шансов, чтобы забить, три из которых удалось воплотить в голы. То есть они реализовали 50% моментов. У нас было, наверное, 20 голевых возможностей, но смогли забросить только одну шайбу. На мой взгляд, мы провели довольно хорошую игру. Просто так бывает — у нас ничего не получалось, в течение сезона такие периоды случаются. Готовимся к следующему большому матчу в четверг, – сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Материалы по теме
Алексей Кудашов объяснил причины поражения «Динамо» в матче с «Шанхаем»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android